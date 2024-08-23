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Дарья Бобылева: «Я едва не стала демонологом»

Автор «Вьюрков» о городских легендах, книжных сериалах и «замороченных» снах
Николай Корнацкий
Писательница Дарья Бобылева/ Юлия Леготина

Роман Дарьи Бобылевой «Магазин работает до наступления тьмы» – о крайне необычной антикварной лавке – вошел в шорт-лист премии «Большая книга» 2024 г. И это двойной прецедент. Первый настоящий хоррор в финале премии, которая вообще довольно редко отмечает жанровую литературу. И первый финалист, который первоначально был написан в виде книжного сериала. В последние годы сериальный формат стал популярен среди авторов, пишущих остросюжетные истории, но ранее он не попадал в поле зрения экспертов «Большой книги».

Успех к писательнице пришел с ее первым романом в жанре ужасов «Вьюрки» (2019 г.) – о крайне необычном дачном поселке. Тогда «Вьюрки» – опять же редкая история – взяли жанровые премии и как главный хоррор года (по версии «Мастеров ужасов»), и как главная фантастическая книга (по версии «Новых горизонтов»), а также прошли в лонг-листы «Большой книги» и «Ясной Поляны».

В интервью «Ведомостям» Дарья Бобылева рассказывает о том, как невольно стала автором хорроров, чем ей помогают сны и фольклор, а также рассуждает о «заборе» между литературой серьезной и жанровой.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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