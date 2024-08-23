Дарья Бобылева: «Я едва не стала демонологом»

«Я едва не стала демонологом»Автор «Вьюрков» о городских легендах, книжных сериалах и «замороченных» снах
Роман Дарьи Бобылевой «Магазин работает до наступления тьмы» – о крайне необычной антикварной лавке – вошел в шорт-лист премии «Большая книга» 2024 г. И это двойной прецедент. Первый настоящий хоррор в финале премии, которая вообще довольно редко отмечает жанровую литературу. И первый финалист, который первоначально был написан в виде книжного сериала. В последние годы сериальный формат стал популярен среди авторов, пишущих остросюжетные истории, но ранее он не попадал в поле зрения экспертов «Большой книги».
Успех к писательнице пришел с ее первым романом в жанре ужасов «Вьюрки» (2019 г.) – о крайне необычном дачном поселке. Тогда «Вьюрки» – опять же редкая история – взяли жанровые премии и как главный хоррор года (по версии «Мастеров ужасов»), и как главная фантастическая книга (по версии «Новых горизонтов»), а также прошли в лонг-листы «Большой книги» и «Ясной Поляны».
В интервью «Ведомостям» Дарья Бобылева рассказывает о том, как невольно стала автором хорроров, чем ей помогают сны и фольклор, а также рассуждает о «заборе» между литературой серьезной и жанровой.