Дарья Бобылева: «Я едва не стала демонологом»

Роман Дарьи Бобылевой «Магазин работает до наступления тьмы» – о крайне необычной антикварной лавке – вошел в шорт-лист премии «Большая книга» 2024 г. И это двойной прецедент. Первый настоящий хоррор в финале премии, которая вообще довольно редко отмечает жанровую литературу. И первый финалист, который первоначально был написан в виде книжного сериала. В последние годы сериальный формат стал популярен среди авторов, пишущих остросюжетные истории, но ранее он не попадал в поле зрения экспертов «Большой книги».