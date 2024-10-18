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Фабио Мастранджело: «Мне помогает огромная любовь к музыке»

В интервью «Ведомостям» известный дирижер рассказал о миссии музыкального театра как народного дома
Богдан Королек
Фабио Мастранджело, дирижер/ Даниил Рабовский

В ноябре Музыкальный театр им. Шаляпина представит премьеры опер «Иоланта» и «Алеко». С 2013 г. театром руководит Фабио Мастранджело – один из самых востребованных дирижеров современной России, главный дирижер и музыкальный руководитель нескольких оркестров и фестивалей, разбросанных по стране от Петербурга до Якутска. Именно благодаря Мастранджело бывший петербургский «Мюзик-холл» провел ребрендинг и взял имя великого певца. Сейчас здание театра закрыто на реконструкцию, которая должна завершиться в 2027 г. В интервью «Ведомостям» маэстро рассказал, как с сегодняшним театром на Петроградской стороне связаны Шаляпин, старомодная деревенская свадьба и современная академическая музыка.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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