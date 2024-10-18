Фабио Мастранджело: «Мне помогает огромная любовь к музыке»

В ноябре Музыкальный театр им. Шаляпина представит премьеры опер «Иоланта» и «Алеко». С 2013 г. театром руководит Фабио Мастранджело – один из самых востребованных дирижеров современной России, главный дирижер и музыкальный руководитель нескольких оркестров и фестивалей, разбросанных по стране от Петербурга до Якутска. Именно благодаря Мастранджело бывший петербургский «Мюзик-холл» провел ребрендинг и взял имя великого певца. Сейчас здание театра закрыто на реконструкцию, которая должна завершиться в 2027 г. В интервью «Ведомостям» маэстро рассказал, как с сегодняшним театром на Петроградской стороне связаны Шаляпин, старомодная деревенская свадьба и современная академическая музыка.