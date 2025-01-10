Паоло Соррентино: «Визуальный ряд имеет для меня большое значение»

«Визуальный ряд имеет для меня большое значение»Автор «Великой красоты» в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о своем режиссерском методе и отношении к критике
Итальянский режиссер Паоло Соррентино известен своими фильмами с философским подтекстом, завораживающим визуальным рядом и ювелирно подобранным саундтреком. В «Великой красоте» он воспевал Рим и показывал, какими могут быть тщеславие и одиночество. В «Молодости» рассуждал о поиске гармонии. В сериалах «Молодой папа» и «Новый папа» смело вскрывал подноготную Ватикана, а в фильме «Лоро» – «темные пятна» итальянского истеблишмента.
В новой картине «Партенопа», которая идет сейчас в российском кинопрокате, Соррентино обращается к печальному греческом мифу о сирене, которая не смогла соблазнить царя Одиссея и, бросившись в морскую пучину, утонула. По легенде, на том самом месте возник современный Неаполь (во время греческого владычества он носил имя Партенопы) – родной город режиссера. Впрочем, в версии Соррентино героиню ждет другая судьба: она, наоборот, покоряет каждого мужчину и десятилетиями живет в городе у моря. Она исследует мир человеческих страстей, ищет правильные ориентиры, пытается обрести гармонию со своей почти разрушительной красотой.
Режиссер не изменяет себе и живописно переплетает в картине реальность и фантазию, вечные вопросы о любви, свободе. В новом фильме режиссер впервые работал с Челестой Далла Порта и Гэри Олдманом, а также продолжил сотрудничество со своими любимыми актерами – в кадре появляются Сильвио Орландо, Луиза Раньери.
В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Соррентино рассказал о своем новом фильме «Партенопа» и совместной работе с Гэри Олдманом, а также раскрыл ключевые аспекты своего режиссерского видения.