Паоло Соррентино: «Визуальный ряд имеет для меня большое значение»

В новой картине «Партенопа», которая идет сейчас в российском кинопрокате, Соррентино обращается к печальному греческом мифу о сирене, которая не смогла соблазнить царя Одиссея и, бросившись в морскую пучину, утонула. По легенде, на том самом месте возник современный Неаполь (во время греческого владычества он носил имя Партенопы) – родной город режиссера. Впрочем, в версии Соррентино героиню ждет другая судьба: она, наоборот, покоряет каждого мужчину и десятилетиями живет в городе у моря. Она исследует мир человеческих страстей, ищет правильные ориентиры, пытается обрести гармонию со своей почти разрушительной красотой.