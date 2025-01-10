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Паоло Соррентино: «Визуальный ряд имеет для меня большое значение»

Автор «Великой красоты» в эксклюзивном интервью «Ведомостям» рассказал о своем режиссерском методе и отношении к критике
Анна Нехаева
Режиссер Паоло Соррентино
Режиссер Паоло Соррентино / Matteo Secci / LaPresse / Zuma / ТАСС

Итальянский режиссер Паоло Соррентино известен своими фильмами с философским подтекстом, завораживающим визуальным рядом и ювелирно подобранным саундтреком. В «Великой красоте» он воспевал Рим и показывал, какими могут быть тщеславие и одиночество. В «Молодости» рассуждал о поиске гармонии. В сериалах «Молодой папа» и «Новый папа» смело вскрывал подноготную Ватикана, а в фильме «Лоро» – «темные пятна» итальянского истеблишмента.

В новой картине «Партенопа», которая идет сейчас в российском кинопрокате, Соррентино обращается к печальному греческом мифу о сирене, которая не смогла соблазнить царя Одиссея и, бросившись в морскую пучину, утонула. По легенде, на том самом месте возник современный Неаполь (во время греческого владычества он носил имя Партенопы) – родной город режиссера. Впрочем, в версии Соррентино героиню ждет другая судьба: она, наоборот, покоряет каждого мужчину и десятилетиями живет в городе у моря. Она исследует мир человеческих страстей, ищет правильные ориентиры, пытается обрести гармонию со своей почти разрушительной красотой.

Режиссер не изменяет себе и живописно переплетает в картине реальность и фантазию, вечные вопросы о любви, свободе. В новом фильме режиссер впервые работал с Челестой Далла Порта и Гэри Олдманом, а также продолжил сотрудничество со своими любимыми актерами – в кадре появляются Сильвио Орландо, Луиза Раньери.

В эксклюзивном интервью «Ведомостям» Соррентино рассказал о своем новом фильме «Партенопа» и совместной работе с Гэри Олдманом, а также раскрыл ключевые аспекты своего режиссерского видения.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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