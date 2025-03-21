Петр Тодоровский: «Изменить жизнь можно, а вот изменить себя крайне трудно»

«Изменить жизнь можно, а вот изменить себя крайне трудно»Сценарист и режиссер об иронии в кино, супергероях и борьбе с собственными демонами
В фильмографии продолжателя знаменитой кинематографической династии пока немного проектов. Но все их отличает попытка героев вырваться из кризиса и изменить траекторию судьбы. В «Лавстори» герои Вильмы Кутавичюте и Александра Петрова надеются вернуть потерянную любовь. В многосерийном психотриллере «Полет» пассажиры одного рейса, избежавшие гибели, начинают жить «новую жизнь». Популярный телеведущий из фильма «Здоровый человек», которого сыграл Никита Ефремов, переживает кризис среднего возраста и пытается нащупать смысл существования в помощи другим.
Не стал исключением иронический детектив с элементами мистики «Подслушано в Рыбинске», все серии которого уже доступны на платформах Premier и Start. По сюжету, журналист затрапезной газеты «Рыбинский вестник», роль которого блестяще исполнил Тимофей Трибунцев, начинает видеть преступления в будущем и даже попытается предотвратить беду. В тщательно выписанном сценарии сочетаются подробности провинциального быта, черного криминального сюжета и неиссякаемого юмора.
В интервью «Ведомостям» Петр Тодоровский рассказывает о непростом пути в кинематограф, поиске себя через съемки фильмов и выборе на роль сегодняшнего «спасателя мира» не самого подходящего для этого персонажа.