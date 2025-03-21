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Петр Тодоровский: «Изменить жизнь можно, а вот изменить себя крайне трудно»

Сценарист и режиссер об иронии в кино, супергероях и борьбе с собственными демонами
Лариса Малюкова
Сценарист и режиссер Петр Тодоровский
Сценарист и режиссер Петр Тодоровский / Максим Стулов / Ведомости

В фильмографии продолжателя знаменитой кинематографической династии пока немного проектов. Но все их отличает попытка героев вырваться из кризиса и изменить траекторию судьбы. В «Лавстори» герои Вильмы Кутавичюте и Александра Петрова надеются вернуть потерянную любовь. В многосерийном психотриллере «Полет» пассажиры одного рейса, избежавшие гибели, начинают жить «новую жизнь». Популярный телеведущий из фильма «Здоровый человек», которого сыграл Никита Ефремов, переживает кризис среднего возраста и пытается нащупать смысл существования в помощи другим.

Не стал исключением иронический детектив с элементами мистики «Подслушано в Рыбинске», все серии которого уже доступны на платформах Premier и Start. По сюжету, журналист затрапезной газеты «Рыбинский вестник», роль которого блестяще исполнил Тимофей Трибунцев, начинает видеть преступления в будущем и даже попытается предотвратить беду. В тщательно выписанном сценарии сочетаются подробности провинциального быта, черного криминального сюжета и неиссякаемого юмора.

В интервью «Ведомостям» Петр Тодоровский рассказывает о непростом пути в кинематограф, поиске себя через съемки фильмов и выборе на роль сегодняшнего «спасателя мира» не самого подходящего для этого персонажа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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