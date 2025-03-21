Петр Тодоровский: «Изменить жизнь можно, а вот изменить себя крайне трудно»

В фильмографии продолжателя знаменитой кинематографической династии пока немного проектов. Но все их отличает попытка героев вырваться из кризиса и изменить траекторию судьбы. В «Лавстори» герои Вильмы Кутавичюте и Александра Петрова надеются вернуть потерянную любовь. В многосерийном психотриллере «Полет» пассажиры одного рейса, избежавшие гибели, начинают жить «новую жизнь». Популярный телеведущий из фильма «Здоровый человек», которого сыграл Никита Ефремов, переживает кризис среднего возраста и пытается нащупать смысл существования в помощи другим.