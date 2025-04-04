Петр Ануров: «Это волнующе и рискованно»

«Это волнующе и рискованно»Продюсер «Волшебника Изумрудного города» и «Пророка» о работе с режиссерами-дебютантами и будущих кинопроектах
Победителем «новогодней битвы» 2025 г. стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, собравший, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, 3,3 млрд руб. Сенсацией постновогоднего периода – кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова, вышедшая в прокат 14 марта (сборы на 3 апреля почти 1,6 млрд руб.). Сопродюсер обоих проектов – гендиректор компании «Кинослово» Петр Ануров.
Причем «Пророка» Ануров продюсировал в таком же формате, как и ставшие кинохитами фильмы «Тренер» и «Серебряные коньки», – большой бюджет и не меньшие амбиции, вверенные режиссеру-дебютанту. На старте работы над «Пророком» Умарову было всего 26 лет, к моменту выхода киноленты – 30 лет.
В интервью «Ведомостям» продюсер рассказал, по какому принципу выбирает режиссеров на тот или иной проект, в чем преимущества партнерской продюсерской модели, какие фильмы по книгам Александра Волкова увидит российский зритель в ближайшие годы, а также в касте какого фильма впервые встретятся на съемочной площадке звезды российского кино – Юра Борисов и Иван Янковский.