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Петр Ануров: «Это волнующе и рискованно»

Продюсер «Волшебника Изумрудного города» и «Пророка» о работе с режиссерами-дебютантами и будущих кинопроектах
Лариса Юсипова
Мария Истомина
Продюсер Петр Ануров
Продюсер Петр Ануров / Андрей Гордеев / Ведомости

Победителем «новогодней битвы» 2025 г. стал фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» режиссера Игоря Волошина, собравший, по данным ЕАИС государственного Фонда кино, 3,3 млрд руб. Сенсацией постновогоднего периода – кинокартина «Пророк. История Александра Пушкина» режиссера Феликса Умарова, вышедшая в прокат 14 марта (сборы на 3 апреля почти 1,6 млрд руб.). Сопродюсер обоих проектов – гендиректор компании «Кинослово» Петр Ануров.

Причем «Пророка» Ануров продюсировал в таком же формате, как и ставшие кинохитами фильмы «Тренер» и «Серебряные коньки», – большой бюджет и не меньшие амбиции, вверенные режиссеру-дебютанту. На старте работы над «Пророком» Умарову было всего 26 лет, к моменту выхода киноленты – 30 лет.

В интервью «Ведомостям» продюсер рассказал, по какому принципу выбирает режиссеров на тот или иной проект, в чем преимущества партнерской продюсерской модели, какие фильмы по книгам Александра Волкова увидит российский зритель в ближайшие годы, а также в касте какого фильма впервые встретятся на съемочной площадке звезды российского кино – Юра Борисов и Иван Янковский.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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