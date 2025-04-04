Петр Ануров: «Это волнующе и рискованно»

Причем «Пророка» Ануров продюсировал в таком же формате, как и ставшие кинохитами фильмы «Тренер» и «Серебряные коньки», – большой бюджет и не меньшие амбиции, вверенные режиссеру-дебютанту. На старте работы над «Пророком» Умарову было всего 26 лет, к моменту выхода киноленты – 30 лет.