Ретроавтомобили прокатились по столице
Маршрут «ГУМ-авторалли» протянулся на 100 километров
23 июля в Москве прошел традиционный заезд ретроавтомобилей «ГУМ-Авторалли»
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В этом году в гонке принимали участие 114 экипажей
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Соревнование прошло в двух зачетах: основном
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и любительском для звезд и гостей
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100-километровый маршрут ГУМ-авторалли прошел по историческим местам столицы от Красной площади до Нового Арбата, сообщает РИА Новости
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Посетители ралли могли посидеть в автомобилях и газлянуть им под капот
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В ралли приняли участие машины советских марок 1930 - 1970 годов выпуска: «Победа», «Волга», «Чайка», ЗИМ, ЗИС, ЗИЛ, «Москвич», «Жигули» и «Запорожец», сообщает ТАСС
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Из-за заезда 23 июля с 02.00 до 16.00 и 24 июля с 01.00 до 05.00 будет ограничено движение по Ильинке на участке от Старой до Красной площади
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Во время автопробега участники ехали в общем потоке, перекрывать улицы не пришлось
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Участники ГУМ-авторалли стали гостями площадки фестиваля «Московское лето. Цветочный джем» на Новом Арбате, пишет РИА Новости
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Финиш прошел на Новом Арбате. В ожидании результатов заезда гонщики приняли участие в посадке цветов и могли сварить вишневое варенье, пишет РИА Новости
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