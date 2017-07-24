Место лирического абсурда: что показали на «Архстоянии»

Екатерина Ширинкина для Ведомостей

В деревне Никола-Ленивец в двенадцатый раз прошел фестиваль «Архстояние». В этом году организаторы предложили участникам ответить на вопрос «Как жить?». Одним из ответов стала «Кибитка» – дом на колесах для бродячей труппы со стеклянной «четвертой» театральной стеной, стоящей на платформе старого автобуса (авторы Юрий Муравицкий и Рустам Каримов)

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