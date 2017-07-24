Место лирического абсурда: что показали на «Архстоянии»
В этом году фестиваль прошел под девизом «Как жить?»
В деревне Никола-Ленивец в двенадцатый раз прошел фестиваль «Архстояние». В этом году организаторы предложили участникам ответить на вопрос «Как жить?». Одним из ответов стала «Кибитка» – дом на колесах для бродячей труппы со стеклянной «четвертой» театральной стеной, стоящей на платформе старого автобуса (авторы Юрий Муравицкий и Рустам Каримов)
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Виктория Чупахина сваляла шарообразную «Конуру» из шерсти, состриженной с ее собаки по кличке Бойс
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Архитектурное бюро «Хвоя» поставило на берегу пруда деревянный домик размером с купальню, но с люстрой в стеклянном фонаре
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На фоне синего неба люстра сияет всеми своими блестящими составляющими
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Арт-группа скейтбордистов «Алыча» соорудила жилище из двух объемов: верхний – жилой, нижний – скейтспот
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Авторы считают, что сделали конструктивистское сооружение, хотя оно скорее образец чистого функционализма, отвечает почти всем пяти признакам Ле Корбюзье
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Архитектурное бюро «Рождественка» предложило элегантное решение – посадить деревья, которых еще нет на окрестных просторах
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Алексей Мартинс со своими «ментальными дровами». Его разбросанные по полю небольшие скульптуры из старых досок числом около ста, стоящие на ящиках-постаментах, должны стать кострами, огонь которых согреет и соединит собравшихся вокруг людей
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В программе «Архстояния-2017», как повелось, были многочисленные перформансы, выступления музыкантов, работал лекторий, состоялся показ классического кино (выбор критиков) и фильмов студентов Московской школы нового кино. На фото: перформанс художника Сергея Катрана «Дети гениев отдыхают на природе»
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Архитектор Александр Бродский представил объект «Вилла ПО-2». По словам Бродского, дом должен был стать «настоящим палаццо», но построить его оказалось сложнее, чем полагал автор
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В результате бетонными плитами обнесли стоящее на лужайке дерево
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Бродский - автор одного из самых популярных у публики арт-объектов «Архстояния» - созданной в 2009 г. «Ротонды»
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Многие объекты «Архстояния» можно увидеть уже последние несколько лет. Один из них - работа «Границы империи и вселенский разум» художника Николая Полисского
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Еще одна работа Полисского «Маяк на Угре» – один из старейших арт-объектов Никола-Ленивца, созданный в 2004 г.
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Архитектурный объект Василия Щетинина «Позолоченный телец» установлен в Никола-Ленивце в 2009 г.
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