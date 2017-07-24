Культура

Место лирического абсурда: что показали на «Архстоянии»

В этом году фестиваль прошел под девизом «Как жить?»
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