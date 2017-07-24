Уникальные фрески и памятники архитектуры: Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри
Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
Наши фотографы много путешествуют по России в командировках и в свободное время. Их репортажи мы объединили в серию «Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
Ферапонтов Белозерский Рождества Богородицы мужской монастырь находится в 20 км на северо-восток от Кириллова и в 120 км на северо-запад от Вологды. Он возведен на холме между Бородаевским и Паским озерами, которые соединяет маленькая речка Паска. Здания монастыря единственные на Русском Севере, сохранившие все характерные особенности декора и интерьеров, указано на официальном сайте монастыря
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В комплексе памятников Ферапонтова монастыря находятся единственные в России сохранившиеся фрески работы иконописца Дионисия. В конце 2000 г. ансамбль монастыря с росписями Дионисия был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Годы жизни Дионисия не установлены точно – родился около 1450 г., умер около 1520 г. До наших дней охранились иконы Дионисия, написанные им для заволжских монастырей: Павло-Обнорского, Спасо-Прилуцкого, Кирилло-Белозерского. Единственная уцелевшая стенопись в Ферапонтовом монастыре написана около 1502 г.
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В соборе Рождества Богородицы Ферапонтова монастыря можно увидеть надпись, сохранившуюся в софите северной двери. Именно она свидетельствует об авторстве Дионисия
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Надпись указывает на дату работы, а также отмечает, что роспись проведена во время царствования «великого князя Ивана Василиевиче всеа Руси, при великом князе Василие Ивановиче всеа Руси и при архиепископе Тихоне»
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Часть надписей на стенах, увы, нанесена не Дионисием и не другими иконописцами: их в разное время «на память» оставляли посетители монастыря
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С начала XX в. в Ферапонтово появился Музей фресок Дионисия, имеющий статус историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. С 1975 г. он формировался в современный музей, а сейчас ведет научно-исследовательскую и просветительскую работу
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Одно из направлений работы - реставрация и сохранение строений комплекса памятников Ферапонтова монастыря, а также внутреннего убранства. Работа ведется постоянно: строения старые и разрушений много
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Сейчас вместе с сотрудниками музея в Ферапонтово ведет работу фонд Зиявудина Магомедова «Пери»: специалисты, приглашенные фондом, оцифровывают фрески. Позже по сохраненным цифровым копиям сотрудники музея смогут прослеживать сохранность фресок, а также восстанавливать их с большей достоверностью
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Купленное для проекта оборудование (оно также будет использовано и в других аналогичных проектах) стоит 3 млн руб., сообщили «Ведомостям» в «Пери». А всего стоимость проекта по оцифровке фресок составляет 14 млн руб.
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Проект международный: в нем заняты 5 испанцев, 2 фотографа из Дагестана и 2 фотографа из Вологодской области
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Процесс оцифровки фресок
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Помимо специалистов и экскурсионных групп в Ферапонтово бывают художники: они с натуры пишут свои варианты фресок
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В комплекс памятников Ферапонтова монастыря входят собор Рождества Богородицы (1490 г.), церковь Благовещения с трапезной палатой (1530–1531 гг.), Казенная палата (1530-е гг.), церковь преподобного Мартиниана (1641 г.), надвратные церкви Богоявления и преподобного Ферапонта (1650 г.), колокольня (1680-е гг.) и ограды (XIX-XX вв.)
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В получасе езды от Ферапонтова расположен Кирилло-Белозерский монастырь, сейчас здесь историко-архитектурный и художественный музей-заповедник
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В комплекс Кирилло-Белозерского монастыря входят ансамбли Большого Успенского и Ивановского монастырей («Старый город»), «Нового города» и территория несохранившейся крепости Острог между ними. Монастырь окружен крепостными стенами с монументальными башнями, украшенными узорами из кирпича. Главное здание ансамбля — Успенский собор, построенный в 1497 г.
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Монастырь несколько раз снимался в кино. Например, в 1971 г. в «Достоянии республики», в 1975-м — в «Крестьянском сыне», в 2007-м — в «Апостоле»
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Если ворота монастыря закрыты, посетители входят через небольшую дверь
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Кириллов монастырь расположен в центре целой сети монашеских обителей: рядом Ферапонтов, Горицкий Воскресенский монастырь (в 7 км от Кириллова), Нило-Сорская пустынь (в 15 км) и другие. Поэтому многие сподвижники в разное время служили в нескольких из них. Например, Дионисий жил и работал в этой келье
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Панорама Кирилло-Белозерского монастыря
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