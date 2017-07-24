Культура

Уникальные фрески и памятники архитектуры: Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри

Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
Наши фотографы много путешествуют по России в командировках и в свободное время. Их репортажи мы объединили в серию «Путешествие по России в объективе «Ведомостей»
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