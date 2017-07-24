Уникальные фрески и памятники архитектуры: Ферапонтов и Кирилло-Белозерский монастыри

Ерашова Юлия / Ведомости

Ферапонтов Белозерский Рождества Богородицы мужской монастырь находится в 20 км на северо-восток от Кириллова и в 120 км на северо-запад от Вологды. Он возведен на холме между Бородаевским и Паским озерами, которые соединяет маленькая речка Паска. Здания монастыря единственные на Русском Севере, сохранившие все характерные особенности декора и интерьеров, указано на официальном сайте монастыря

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