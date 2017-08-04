На Останкинской телебашне открыли 85-метровую площадку

Максим Стулов / Ведомости

«Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня)

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