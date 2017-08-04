На Останкинской телебашне открыли 85-метровую площадку
Раньше сюда ступала только нога метеоролога
На Останкинской башне на высоте 85 м открылась новая смотровая площадка, сообщил портал мэрии Москвы
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Площадка теперь один из пунктов технической экскурсии, на которой рассказывают, как устроена телебашня
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Площадка вмещает 10 человек
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Посетителям в целях безопасности выдают защитные каски
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Она оборудована на открытом техническом балконе, куда до сих пор пускали только метеорологов
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Для безопасности смотровую площадку обнесли защитной металлоконструкцией
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На балконе посетителям показыва одну из 21 метеорей башни - это опора с датчиками, которые измеряют направление и скорость ветра, температуру и влажность воздуха
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Метеослужба Останкинской телебашни основана в 1967 г. Метеокомплекс позволяет в режиме реального времени определять текущую погоду. Самая высокая точка, где установлено оборудование, — 503 м
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С башни открывается вид на Ботанический сад
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Деловой центр «Москва-сити»
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Телецентр «Останкино»
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Другие достопримечательности западной и северо-западной частей города
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Для посещения гостей также работает закрытая смотровая площадка с панорамным видом на Москву на высоте 337 м, напоминает Московский региональный центр
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«Открытие смотровой площадки приурочено к 50-летию Останкинской телебашни, юбилей которой отмечается в этом году», — рассказали в отделе по связям с общественностью и СМИ филиала РТРС «Московский региональный центр» (Останкинская башня)
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