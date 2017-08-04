Досуг

На Останкинской телебашне открыли 85-метровую площадку

Раньше сюда ступала только нога метеоролога
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