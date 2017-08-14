Где повеселиться в августе
Самые яркие фестивали и тематические праздники в разных странах
Уличный карнавал Jember Fashion Carnival в Индонезии считается одним из самых больших в мире, ежегодно он собирает более 1000 участников и около 150 000 зрителей. Участники представляют публике красочные костюмы на импровизированном подиуме длиной около 3,5 км. Тема Jember Fashion Carnival этого года звучала как «Победа, единство в разнообразии»
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Большинство участников карнавала - женщины. Как правило, это не профессиональные модели или дизайнеры, а просто местные жительницы
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Главный костюмированный праздник августа на Барбадосе - карнавал Crop Over, посвященный сбору сахарного тростника. Окончание сезона празднуют в течение нескольких дней, это официальный праздник с 1974 г.
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Самая знаменитая гостья Crop Over - певица Рианна: она родилась на Барбадосе и каждый год приезжает на остров, чтобы принять участие в карнавале
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Организаторы Эдинбурского фестиваля искусств называют его самым большим в мире. Он объединяет несколько крупных самостоятельных мероприятий. Несмотря на то что их проводят не имеющие отношения друг к другу организации, посетителями все они воспринимаются как одно событие. Фестиваль длится почти весь месяц, в этом году - с 4 по 28 августа
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Самые значимые праздники в программе фестиваля - Эдинбургский международный фестиваль и Эдинбургский Фриндж, крупнейшие театральные площадки мира. Ежегодно здесь можно увидеть комедийные, музыкальные, танцевальные выступления и представления классических и современных театра, оперы, музыки, танца, искусств и ремёсел
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Ежегодный венгерский фестиваль Sziget — один из крупнейших в Европе, в 2016 г. его посетили 496 000 зрителей из 100 стран мира, сообщали организаторы. Как и все подобные опен-эйры, он включает не только выступления музыкантов, но и различные развлекательные мероприятия: кинопоказы, спортивные соревнования, художественные выставки, театральные и цирковые представления, дискуссионные клубы, языковые школы, детские программы, розыгрыши призов, благотворительные акции и т. д.
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Фестиваль проходит в начале августа и длится неделю. На нескольких сценах можно услышать самую разнообразную музыку, от традиционных алжирских песен до хард-кора и диджейских сетов. В разное время хедлайнерами Sziget становились Radiohead, Franz Ferdinand, Placebo, Игги Поп и The Stooges, The Prodigy, Роберт Плант, Ник Кейв
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Сиенское Палио (Palio di Siena) — это ежегодные скачки, проходящие 2 июля и 16 августа в итальянской Сиене. Палио, проходящее 16 августа, называется Палио делла Ассунта — в честь Вознесения Богоматери
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По правилам, наездники управляют неосёдланными лошадьми, а дистанция включает три круга по площади дель Кампо длиной 333 м. В общей сложности наездники преодолевают около километра, забег обычно длится не больше 90 секунд. После забега праздник продолжается шествиями по городу, которые длятся всю ночь
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С 1978 г. главный ежегодный городской праздник Бильбао – Большая неделя Бильбао (Semana Grande de Bilbao). Он отмечается в течение девяти дней, начиная с первой субботы после 15 августа (праздника Успения Богородицы). Это один из самых знаменитых праздников Испании, с 2009 г. он объявлен главным из десяти чудес Нематериального культурного наследия страны
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Большая неделя Бильбао включает традиционные для народных испанских праздников увеселительные мероприятия – ярмарки, корриды, состязания силачей, цирковые и танцевальные представления. С 2001 г. праздник начинается запуском ракеты
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Сезон летних праздников на Кипре заканчивается фестивалем вина в Лимассоле, который отмечают с 30 августа в течение десяти дней. Кипрский фестиваль организаторы называют крупнейшим в Европе: ежегодно сюда приезжают свыше 100 000 гостей
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На фестивале кипрские виноделы представляют свою продукцию, но помимо нее попробовать можно блюда национальной кухни и сладости. Как и все подобные праздники, фестиваль в Лимассоле сопровождается театральными постановками, концертами, кинопоказами на открытом воздухе
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