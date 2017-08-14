Где повеселиться в августе

Edinburgh Festival Fringe

Организаторы Эдинбурского фестиваля искусств называют его самым большим в мире. Он объединяет несколько крупных самостоятельных мероприятий. Несмотря на то что их проводят не имеющие отношения друг к другу организации, посетителями все они воспринимаются как одно событие. Фестиваль длится почти весь месяц, в этом году - с 4 по 28 августа

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