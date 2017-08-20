Фестиваль фейерверков в Братеевском парке
Темой этого года стала «Москва на семи холмах»
В выходные в Братеевском каскадном парке проходит третий фестиваль фейерверков «Ростеха». В этом году тема фестиваля — «Москва на семи холмах»: семь молодых архитекторов разработали семь арт-объектов, которые связаны с историей столицы. На фото: инсталляция, посвященная гостинице «Россия», которая когда-то стояла на Псковской горке
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Днем для гостей организуют спортивные соревнования (например, по стритболу и аквабайку), поэтические состязания, мастер-классы, книжную ярмарку
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Вечером выступают музыкальные группы. Начало фейерверк-шоу в 21.00
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В этом году в фестивале принимают участие команды из восьми стран. В субботу выступили команды из Австрии, Армении, Румынии и Японии. В воскресенье выступят Бразилия, Китай, Россия, Хорватия
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Задача команд — за 9 минут продемонстрировать три композиции из фейерверков на тему «Москва на семи холмах»
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Гости фестиваля фейерверков в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке. На фото часть инсталляции, посвященной Московскому Кремлю на Боровицком холме
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Гости фестиваля фейерверков в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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Гости фестиваля фейерверков в Братеевском парке
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Фейерверк в Братеевском парке
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