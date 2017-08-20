Фестиваль фейерверков в Братеевском парке

Евгений Разумный / Ведомости

В выходные в Братеевском каскадном парке проходит третий фестиваль фейерверков «Ростеха». В этом году тема фестиваля — «Москва на семи холмах»: семь молодых архитекторов разработали семь арт-объектов, которые связаны с историей столицы. На фото: инсталляция, посвященная гостинице «Россия», которая когда-то стояла на Псковской горке

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