Москва отметила день государственного флага
Конный парад и другие праздничные мероприятия
Ежегодно 22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этом году празднования Дня флага прошли на десятках праздичных площадок Москвы
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Кавалерийский Парад с флагами России на Аллее Мира
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Гостей парка знакомили с историей флага России и национальными конными традициями
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На Входной площади Парка Победы на Поклонной горе прошли показательные выступления Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды
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Всадники демонстрировали свою традиционную программу, а также показали искусство фланкировки, владения холодным боевым оружием
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Во время праздника участники и около 500 волонтеров развернули огромный российский флаг
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Площадь флага - более тысячи квадратных метров
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Массово праздновать День флага стали с 2008 года
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Триколор стал государственным флагом России 22 августа 1991 года
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Москвичи также приняли участие в интерактиве «Флаг из отпечатков»
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Они нарисовали триколор, оставляя следы рук на специально подготовленном полотне
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