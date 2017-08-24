Афиша на выходные: «Ночь кино», научно-музыкальные фестивали и «Терминатор-2» в 3D

Андрей Гордеев / Ведомости

В субботу на Красной площади открывается ежегодный фестиваль «Спасская башня». В этом году в нем принимают участие 30 оркестров из 14 стран мира, 10 из них - из России. Также на фестивале будут работать 7 тематических площадок: сцена детского городка, творческий, исторический, музыкальный, патриотический и военный шатры, а также автодром

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