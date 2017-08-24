Афиша на выходные: «Ночь кино», научно-музыкальные фестивали и «Терминатор-2» в 3D
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
В прокат вышел фильм Джеймса Кэмерона «Терминатор 2: Судный день» в версии 3D. Формально выход второй серии знаменитой франшизы приурочен к 20-летию судного дня, наступление которого авторы ленты пророчили в августе 1997 г.
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«Ночь кино» 27 августа проходит по всей в России. В Москве центральной площадкой акции станет Музей Москвы, где «Ночь» откроется в 15:00 показом ленты «Летят журавли». В «Москва-Сити» покажут четыре черно-белых фильма, музыку для которых подберут диджеи, а в «Музеоне» устроят интерактивный показ «Ассы». Также в расписании «Ночи» предпремьерные показы «Аритмии» (на фото), «Гоголь. Начало», «Про любовь. Только для взрослых», экскурсии по местам Москвы, где снимали кино, сериалы и клипы, встречи с мастерами киноискусства. Полное расписание размещено на сайте мэрии
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На ВДНХ кино посвятят все выходные. 26 и 27 августа здесь можно будет увидеть четыре фильма Татьяны Лиозновой («Три тополя на Плющихе», «Карнавал», «Им покоряется небо» и «Мы, нижеподписавшиеся»), посетить лекцию и показ фильма из цикла «Кино глазами инженера» о реконструкции Москвы в сталинскую эпоху, а также обсудить успех «Твин Пикса» Дэвида Линча
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До конца августа в ресторанах «Бочка», «Казбек», «Кафе Пушкин», «Турандот», «Фаренгейт», «Волна», «Матрешка» и «Шинок» проходит гастрономический фестиваль Set-o-Mania, для которого шефы заведений готовят блюда, не представленные в основном меню. В этот раз каждый шеф предложит два сета на выбор по прежней цене - 1850 руб.
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Фильм «Тюльпанная лихорадка» подражает старой голландской живописи. Но это не эстетский фильм, а бодрая костюмированная комедия
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Skolkovo Jazz Science - музыкальный фестиваль с научной программой. На двух сценах (классической и для молодых музыкантов) выступят оркестр под управлением Игоря Бутмана (на фото), пятикратный номинант на премию «Грэмми» Christian Sands Trio, оркестр «Музыка Вива», Антон Маскелиаде и британский музыкант Azekel. Параллельно в лектории расскажут о физике музыки, нестандартном мышлении, звуковых, вкусовых и зрительных иллюзиях
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Также на Skolkovo Jazz Science покажут арт-объекты на стыке науки и развлечений (например, полигональный конструктор «Молекула» и гигантские шахматы) и организуют площадки для семейных развлечений, в том числе детские научно-технические лаборатории
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Еще один музыкально-научный фестиваль - Synthposium, который идет до воскресенья на площадках «Винзавода» и Московской Школы Кино. Здесь представят новинки музыкальных технологий крупных мировых брендов, проведут лекции и мастер-классы, организуют арт-выставку работ, созданных с помощью интерактивных видеоинсталляций, аудиовизуальных перформансов, 3D-графики и компьютерных технологий
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В субботу на Красной площади открывается ежегодный фестиваль «Спасская башня». В этом году в нем принимают участие 30 оркестров из 14 стран мира, 10 из них - из России. Также на фестивале будут работать 7 тематических площадок: сцена детского городка, творческий, исторический, музыкальный, патриотический и военный шатры, а также автодром
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