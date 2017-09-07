18 улыбок Ведомостей
Радость героев наших публикаций в объективе фотографов
Президент ВТБ Андрей Костин и владелец «Мечела» Игорь Зюзин
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Бизнесмен Михаил Фридман
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Президент «Роснефти» Игорь Сечин (слева)
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Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев
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Премьер Дмитрий Медведев
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Основной владелец «Северстали» Алексей Мордашов
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Глава комитета акционеров Nord Stream Герхард Шредер и председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (слева направо)
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Министр финансов Антон Силуанов
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Президент России Владимир Путин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
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Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
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Министр экономического развития Максим Орешкин
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Министр иностранных дел Сергей Лавров
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Совладелец АФК «Система» Владимир Евтушенков
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Бизнесмен Алишер Усманов
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Руководитель Центра стратегических разработок Алексей Кудрин
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Министр спорта Виталий Мутко
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Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон
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