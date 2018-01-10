Памяти Михаила Державина

Николай Малышев / ТАСС

За эти годы в театре он исполнил более 60 ролей. Он играл в спектаклях «Таланты и поклонники», «Орнифль», «Грустно, но смешно», «Привет от Цюрупы!», «Банкет», «Обыкновенное чудо», «Трехгрошовая опера» (на фото с Андреем Мироновым), «Горе от ума», «Вишневый сад», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно…» и других

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