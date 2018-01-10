Памяти Михаила Державина
Актер умер в возрасте 81 года
Народный артист России, актер московского Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года, говорится на сайте театра
1/9
Державин родился 15 июня 1936 г. в Москве в семье народного артиста РСФСР, одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. На фото артист в роли Бориса в фильме Генриха Габая «Лебедев против Лебедева», 1965 г.
2/9
Актер получил несколько орденов, в том числе орден «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени. На фото с президентом Путиным в 2006 г.
3/9
Державин прославился в телепередаче «Кабачок "13 стульев"», где на протяжении 14 лет исполнял роль пана Ведущего (фото 1987 г.)
4/9
Актриса Зоя Зелинская в роли пани Терезы и Михаил Державин в роли ведущего на съемках передачи «Кабачок 13 стульев», 1969 г.
5/9
Артисты Михаил Державин и Александр Ширвиндт в спектакле «Ревизор», 1974 г. Державин проработал в труппе Театра сатиры более 50 лет
6/9
За эти годы в театре он исполнил более 60 ролей. Он играл в спектаклях «Таланты и поклонники», «Орнифль», «Грустно, но смешно», «Привет от Цюрупы!», «Банкет», «Обыкновенное чудо», «Трехгрошовая опера» (на фото с Андреем Мироновым), «Горе от ума», «Вишневый сад», «Бешеные деньги», «Нам все еще смешно…» и других
7/9
Актер играл в фильмах «Трое в лодке, не считая собаки» (на фото), «Настоящий мужчина», «Жених из Майами», «Спасите утопающего», «Эффект Ромашкина». За свою карьеру он снялся в более чем 40 кинокартинах, отмечает ТАСС
8/9
В 2017 г. вышла книга Державина «Я везучий. Вспоминаю, улыбаюсь, немного грущу». «Конечно, сейчас юмор перестал быть художественным, тонким и изящным. В моде юмор тупой, тупой и еще тупее», – написал Державин в книге. На фото с артисткой Натальей Селезневой
9/9
Самые популярные галереи