Крещенские купания
В России православные христиане празднуют Крещение
В пятницу православные верующие отмечают один из древнейших христианских праздников - Крещение Господне, или Богоявление. На фотографиях – крещенские купания в Измайловском кремле в Москве
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В этот день христиане вспоминают Крещение Иисуса Христа в реке Иордан
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Слово «крещу» в переводе с греческого означает «погружаю в воду»
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В России, несмотря на традиционные морозы, в этот день проходят крещенские купания в специально оборудованных купелях – «иорданях»
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МЧС ожидает, что в крещенских купаниях в этом году примут участие около 1,5 млн человек, сообщил «Интерфакс»
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Власти Москвы изменили график работы наземного общественного транспорта в ночь на пятницу
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35 маршрутов наземного транспорта работали до 3:00
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В Москве работало 59 купален, сообщил заммэра Петр Бирюков
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По словам заммэра, места для купаний подбирались с учетом погодных условий и толщины льда
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Места для купания оборудовали спусками к воде
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Купаюющихся обеспечили горячим питьем и теплыми раздевалкми
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У купален дежурили спасатели МЧС, сотрудники полиции и 60 медицинских бригад
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