Афиша на выходные: Beat Film Fest, книжный фестиваль, Оззи Озборн и «Усадьба Jazz»
«Ведомости» рекомендуют, куда сходить и что посмотреть
До 10 июня идет девятый Beat Film Festival - главный фестиваль документальных фильмов о музыке и современной культуре и едва ли не лучший кинофестиваль в стране. Его лучшие и самые интересные фильмы - в подборке «Ведомостей»
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Новые не номерные «Звездные войны» - «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Это, как и «Изгой-один», очередная предыстория, только на этот раз посвященная Хану Соло
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Интересы организаторов фестиваля «Усадьба Jazz» ширятся год от года. В этот раз на шести сценах в «Архангельском» они соберут группу Принса The New Power Generation с его хитами, а также «Аукцыон», Манижу, AYWA, Елку, Ричарда Бона, Донни Маккаслина, Джекоба Колье
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Все выходые в Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он объединит 13 тематических площадок: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Библиотека», «Амфитеатр», «Отечественная история», а также «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия» (на первой линии ГУМа) и «Литературная гостиная» (в Демонстрационном зале на третьем этаже), где пройдут лекции и презентации изданий крупнейших музеев страны
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В театральную программу фестиваля включены небольшие выступления Театра Наций, МХТ им. Чехова, Бориса Березовского и концерт ансамбля «Солисты Москвы» под управлением Юрия Башмета. Расписание и карта размещены на сайте фестиваля
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В ноябре 2017 г. Оззи Озборн объявил, что больше не будет выступать с концертами, поэтому не исключено, что нынешнее выступление в «Олимпийском» станет для него последним. 1 июня, 20:00
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В Музее русского импрессионизма открылась выставка «Импрессионизм в авангарде», где можно увидеть работы Михаила Ларионова, Роберта Фалька, Казимира Малевича, Натальи Гончаровой, Петра Кончаловского и других художников. Некоторые из картин выставляются впервые
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В ресторане Le Restaurant действует новый дегустационный сет «Русские сезоны», составленный шеф-поваром Жереми Урюти и шефом-сомелье Ариной Герасимовой. Он посвящен сочетанию вин Германии и кухни России. Четыре курса в сопровождении четырех бокалов вина оцениваются в 2500 руб.
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Предыдущее московское выступление Ноэля Галлахера прошло с аншлагом. Сейчас он дает концерт на площадке побольше – и билеты пока есть. Играть будет собственные песни вперемешку с хитами Oasis. Adrenaline Stadium, 2 июня, 19:00
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К юбилею Людмилы Петрушевской в театре «Практика» Федор Павлов-Андреевич и Катя Бочавар представят говорящую скульптуру «Йéлэна», сделанную по сказке Петрушевской «Новые приключения Елены Прекрасной». Йелэну играет звезда мастерской Брусникина, актриса и перформансистка Алина Насибуллина. 1 июня, 20:00
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