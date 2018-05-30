Афиша на выходные: Beat Film Fest, книжный фестиваль, Оззи Озборн и «Усадьба Jazz»

Андрей Гордеев / Ведомости

Все выходые в Москве проходит книжный фестиваль «Красная площадь». В этом году он объединит 13 тематических площадок: «Художественная литература», «Главная сцена», «Детская и учебная литература», «Нон-фикшн», «Регионы России», «Электронная книга», «Библиотека», «Амфитеатр», «Отечественная история», а также «Антикварная и букинистическая книга» и «Музейная линия» (на первой линии ГУМа) и «Литературная гостиная» (в Демонстрационном зале на третьем этаже), где пройдут лекции и презентации изданий крупнейших музеев страны

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