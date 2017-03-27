Moschino впервые создаст коллекцию мебели

Moschino впервые выпустит коллекцию мебели. Карсульную коллекцию Moschino Kisses Gufram совместно создадут креативный директор марки Джереми Скотт и дизайнеры итальянской мебельной компании Gufram. В линию войдут предметы мебели в виде одежды и аксессуаров Moschino, в разные годы представленные дизайнерами марки: шкаф в виде кожаной сумки Moschino, книжные полки и кресло в виде туфли, а также диван в форме красных губ. Коллекция показана во время Недели дизайна в Милане c 4 по 9 апреля.