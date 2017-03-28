Международный центр Рерихов должен покинуть еще одно помещение в центре Москвы

Суд обязал Международный центр Рерихов (МЦР) освободить строение № 5 усадьбы Лопухиных. Таким образом, Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Государственного музея Востока.

«На этот раз суд рассматривал требования относительно здания бывшего оптического театра (строение № 5 по Малому Знаменскому переулку, 3/5). Суд решил, что Международный центр Рерихов занимает эти помещения незаконно, и обязал его передать помещения законному владельцу - Государственному музею Востока», – сообщили в пресс-службе Минкультуры.

Ранее 20 марта арбитражный суд постановил расторгнуть договоры безвозмездного пользования, на основании которых МЦР занимал два других строения усадьбы Лопухиных - строения № 4 и 7.