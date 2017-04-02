Сын и друг Евтушенко рассказали о последних часах жизни поэта

Поэт Евгений Евтушенко умер от рака. Об этом сообщил его сын Евгений агентству Associated Press. По его словам, диагноз поэту поставили около шести лет назад, тогда же сделали первую операцию и удалили часть почки. Позже болезнь вернулась, врачи диагностировали последнюю стадию рака. «В пятницу состояние его здоровья стало резко ухудшаться», — сказал Евгений Евтушенко-младший.

Он добавил, что отец умер безболезненно. «Он ушел достаточно спокойно, безболезненно. Я держал его руку около часа до его кончины. Он знал, что любим», — сказал сын поэта, добавив, что вокруг в последние часы были члены семьи и друзья.

Друг семьи Евтушенко Михаил Моргулис рассказал, что врачи давали поэту три месяца, но он прожил меньше. «У него был рак в необратимой форме. После изучения анализов врачи давали ему три месяца жизни, но он прожил меньше месяца», — сказал Моргулис агентству «РИА Новости».

Советский и российский поэт Евгений Евтушенко умер 1 апреля на 85-м году жизни. Об этом сообщила его вдова Мария Новикова. «Он скончался несколько минут назад в окружении родных и близких. Мирно, во сне, от остановки сердца», — сказала она. Согласно последней воле поэта, он будет похоронен в подмосковном Переделкине.