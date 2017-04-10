В Петербурге началась навигация на Неве

В ночь с 9 на 10 апреля в Петербурге официально стартовала навигация на Большой и Малой Неве. Навигация на рукавах Невы стартует 20 апреля, сообщил комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В этом году продолжительность разводки Дворцового и Троицкого мостов увеличивается на 15 минут, теперь они будут разводиться раньше - в 1.10 и 1.20 соответственно.

Изменения в расписании связаны с работой маломерных экскурсионных судов, говорится в сообщении СПб ГБУ «Мостотрест». Маломерным судам запрещено находиться в акватории реки, когда разводятся мосты. Теперь они получают дополнительные 15 минут, чтобы показать ночной город туристам. Время разводки остальных мостов осталось прежним.

В межнавигационный период специалисты «Мостотреста» проводили плановые работы по ремонту и обслуживанию всех петербургских разводных мостов. Для подготовки к навигации «Мостотрест» в 2017 г. провел 39 разводок мостов.