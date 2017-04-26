Пять дизайнеров стали новыми участниками Недели Haute Couture в Париже

Парижский синдикат высокой моды (The Chambre Syndicale de la Haute Couture) принял пять новых брендов: американские дизайнерские дуэты Proenza Schouler и Rodarte, бельгийскую марку A.F. Vandevorst, французский бренд Azzaro и голландского дизайнера Рональда ван дер Кемпа (марка Ronald van der Kemp). Все они примут участие в предстоящей в июле Неделе Haute Couture в Париже. Из-за этого Proenza Schouler и Rodarte отменили свои показы на Неделе pret-a-porte в Нью-Йорке в сентябре.

Синдикат высокой моды основан в 1868 г. Он определяет статус модельеров (члены синдиката, члены-корреспонденты, а также приглашенные члены, которые могут быть со временем приняты в синдикат), занимается организацией показов Неделей Haute Couture (они проходят дважды в год - в январе и июле), поддерживает связи с прессой и магазинами по всему миру. В Неделе Haute Couture сезона весна/лето 2017 в январе 2017 г. участвовали 27 марок, еще три представили свои коллекции вне официального расписания.