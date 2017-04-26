ОКР принял приглашение МОК участвовать в Олимпиаде-2018

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков сообщил, что Россия приняла приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане (Южная Корея).

«Мы получили приглашение от МОК в адрес ОКР принять участие в 23-й зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Мы направили решение в адрес МОК, что мы с удовольствием принимаем приглашение», - сказал Жуков журналистам в среду.

При этом Жуков выразил надежду на то, что сборная России будет представлена во всех дисциплинах зимней Олимпиады 2018 г.

Зимняя Олимпиада в Пхенчхане пройдет с 8 по 25 февраля следующего года. Эстафета олимпийского огня начнется 1 ноября - за 100 дней до старта Олимпиады. Он будет зажжен в греческой Олимпии 24 октября.