Данила Козловский станет режиссером и снимет фильм о футболе «Тренер»

Данила Козловский станет режиссером и снимет фильм о футболе «Тренер», сообщили представители картины. «Режиссером картины стал Данила Козловский, – отмечается в сообщении. – Это его дебют в режиссуре. Он же исполнит главную роль – бомбардира национальной сборной Юрия Столешникова, который в решающий момент не забивает пенальти». По сюжету после досадной ошибки Столешников покидает сборную, завершает карьеру и становится тренером маленькой провинциальной команды, с этим клубом спортсмену предстоит совершить чудо и вновь поверить в себя. «Я всегда мечтал сыграть футбольного тренера, – приводят представители фильма слова Козловского. – Когда мы начали работать над фильмом, я планировал быть только продюсером и актером, но в какой-то момент понял, что не могу и не хочу доверять никому эту историю, хочу рассказать ее сам – как режиссер». Съемки «Тренера» пройдут в Москве, Краснодаре, Новороссийске и Лондоне весной и летом 2017 г. Лента выйдет в широкий прокат в апреле 2018 г. – в преддверии чемпионата мира по футболу, который пройдет в России летом.