В Рыбинске впервые за 10 лет затопило набережную Волги

Набережная Волги в Рыбинске впервые за 10 лет затоплена из-за паводка, сообщили в пресс-службе администрации города.

«В связи с прохождением сезонного паводка повысился уровень Рыбинского водохранилища. Для снижения уровня воды каскад Верхневолжских ГЭС производит сброс, который стал причиной повышения уровня Горьковского водохранилища в черте города Рыбинска. В результате на территории Рыбинска затоплен первый ярус пешеходной зоны Волжской набережной», - говорится на официальном сайте администрации.

Последний раз похожая ситуация наблюдалась в Рыбинске в 2007 и 2012 гг.

В городе создана рабочая группа комиссии по чрезвычайным ситуациям. Угрозы подтопления жилых домов нет.

«Самое важное сейчас – не допустить аварийных ситуаций в береговой черте Волжской набережной, связанных с повышением уровня воды в Волге. Предпринимаются действия, чтобы городской понтон не был сорван прибившимся мусором и грунтом, смытым с берегов. Проверяются крепежные конструкции. Мусор убирают», - заявил глава Рыбинска Денис Добряков.

В ближайшее время «Русгидро» и службы эксплуатации Рыбинского водохранилища прекратят массовый сброс воды, часть створок на Рыбинском гидроузле закроют. Уровень воды в реке опустится.