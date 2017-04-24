Путин 25 апреля проведет в Рыбинске заседание военно-промышленной комиссии

Российский президент Владимир Путин 25 апреля отправится с рабочей поездкой в Ярославскую область. «В Рыбинске глава государства проведет заседание военно-промышленной комиссии, на котором планируется, в частности, обсудить вопрос импортозамещения в оборонной сфере, и посетит ПАО НПО "Сатурн", где даст старт испытаниям нового двигателя для оборонной промышленности», - сообщили в пресс-службе Кремля.

Во время рабочей поездки президент встретится с представителями деловых кругов Ярославской области. Путин также проведет встречу с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым.