Умер культуролог Даниил Дондурей

Умер кинокритик и культуролог Даниил Дондурей. О его смерти сообщил в Facebook кинорежиссер Виталий Манский и затем подтвердил ТАСС кинокритик Антон Долин.

Дондурей родился 19 мая 1948 г. в Ульяновске, напоминает «РИА Новости». С 1993 г. он был главным редактором журнала «Искусство кино». Он входил в Совет по развитию гражданского общества и правам человека при президенте, где возглавлял комиссию по культурным правам, напоминает «Эхо Москвы».

С 1979 г. он входил в Союз художников СССР, с 1982 г. - в Союз театральных деятелей РСФСР, с 1988 г. - в Союз кинематографистов СССР, напоминает ТАСС. Он был членом коллегии Госкино России с 1991 г.

В 2016 г. Даниил Дондурей стал лауреатом Национальной кинематографической премии «Ника» - он получил ее «За вклад в кинематографические науки, критику и образование».