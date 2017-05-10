Умер Роберт Майлз, основатель «дрим-хауса» и автор хита Children

Диджей Роберт Майлз, один из основателей жанра «дрим-хаус» и автор одного из самых популярных хитов девяностых - Children, умер в возрасте 47 лет, сообщает The Telegraph со ссылкой на DJ Mag Italia.

Итальянский музыкальный продюсер умер на Ибице после болезни, пишет BBC.

Хит Children был выпущен в 1995 г. Композиция стала международной сенсацией, возглавившей музыкальные чарты в 12 странах.

Майлз родился 3 ноября 1969 г. в Швейцарии в семье итальянцев, его настоящее имя Роберто Кончина.