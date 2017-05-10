Церемония награждения Grammy переедет в Нью-Йорк из Лос-Анджелеса

Церемония вручения музыкальных наград Grammy в 2018 г. пройдет в Нью-Йорке, объявили ее организаторы, Американская академия звукозаписи и корпорация CBS. Как напоминает Reuters, мероприятие уже 14 лет проводилось в Лос-Анджелесе, но на этот раз организаторы приняли приглашение мэра Нью-Йорка Билла де Блазио. 60-я, юбилейная, церемония пройдет 28 января в «Мэдисон-сквер-гарден» (Madison Square Garden) на Манхэттене. Шоу может принести экономике Нью-Йорке до $200 млн, говорится в заявлении организаторов.