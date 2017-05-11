Сборная Россия обыграла Данию в матче чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею обыграла национальную команду Дании в матче четвертого тура группового этапа чемпионата мира. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу российской команды. На 36-й минуте отличились Богдан Киселевич и Сергей Плотников, на 37-й – Никита Гусев.

Это четвертая победа национальной команды России. Сейчас у российской сборной 11 очков и она возглавляет группу А, у Дании – 2 очка и предпоследнее место в группе.

По регламенту турнира, который проходит в Кельне и Париже, в плей-офф выходят по четыре лучшие команды каждой из групп.