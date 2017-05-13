«Урал» сыграл вничью с «Краснодаром»

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге и завершилась со счетом 1:1.

Гол в ворота «Краснодара» забил защитник Гомеш Перейра Эдиналдо Налдо на 42-й минуте матча (автогол). Мяч екатеринбургской команде забросил полузащитник Виктор Юхан Антон Классон на 90-й минуте.

На данном этапе «Краснодар» занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата (46 очков), отставание от «Зенита» составляет 6 очков. «Урал» расположился на 11-й строчке (30 очков).

В следующем туре «Урал» 17 мая примет у себя московский «Локомотив», «Краснодар» в этот же день сыграет на выезде с санкт-петербургским «Зенитом».