«Амкар» уступил «Спартаку» со счетом 0:1

Московский футбольный клуб «Спартак» обыграл пермский «Амкар» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила на пермском стадионе «Звезда» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол в ворота пермской команды забил полузащитник Александр Самедов на 50-й минуте матча.

«Спартак» уже досрочно выиграл чемпионат России по футболу, на его счету 66 очков. «Амкар» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата (34 очка).

В следующем туре «Спартак» 17 мая примет у себя грозненский «Терек», «Амкар» в этот же день сыграет на выезде с тульским «Арсеналом».