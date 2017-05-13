«Зенит» обыграл «Крылья Советов» со счетом 3:1

Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 28-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Встреча проходила в Самаре и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.

Голы в ворота «Крыльев Советов» забили нападающий Артем Дзюба на 1-й и на 8-й минутах матча и полузащитник Фернандес Франсиско Хавьер Гарсия на 35-й. Мяч в ворота санкт-петербургской команды забросил защитник «Зенита» Бранислав Иванович на 55-й минуте (автогол).

На данном этапе «Зенит» занимает 3-е место в турнирной таблице чемпионата (55 очков), отставание от ЦСКА составляет 1 очко. «Крылья Советов» расположились на 14-м месте (25 очков).

В следующем туре «Зенит» 17 мая примет у себя «Краснодар», «Крылья Советов» в этот же день на выезде сыграют с томской «Томью».