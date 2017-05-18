Светлана Алексиевич опровергла сообщение о своей смерти

Обладатель Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич в разговоре с РБК опровергла сообщение о своей смерти. Она сообщила, что узнала о новостях о своей смерти от журналистов. «Кому такое захотелось распространять, даже не представляю. Мои книги перевели на корейский язык, и я сейчас в Сеуле на презентации», – сказала она.

Ранее в Twitter-аккаунте министра культуры Франции Франсузы Ниссен появилось сообщение о смерти Алексиевич. Спустя более чем 30 минут появилась запись о том, что аккаунт является подделкой: «Этот аккаунт фальшивый, его создал итальянский журналист Томассо Дебенедетти».

Светлана Алексиевич получила Нобелевскую премию по литературе в 2015 г. Писатель родилась на Украине, выросла в Белоруссии и жила 12 лет в Европе. Алексиевич пишет по-русски и известна за границей едва ли не больше, чем дома.