Россия не смогла выйти в финал чемпионата мира по хоккею

Сборная России по хоккею потерпела поражение в полуфинальном матче чемпионата мира, который проходит в немецком Кельне. Российские хоккеисты уступили канадцам со счетом 2:4 (0:0, 2:0, 0:4).

Голы в ворота канадской команды забили Евгений Кузнецов и Никита Гусев. Шайбы российской сборной забросили Марк Шайфли, Натан Маккиннон, Райан О'Райлли и Шон Кутюрье.

В матче за третье место Россия встретится со Швецией или с Финляндией. Матч между сборными этих стран начнется сегодня в 20.15 мск.