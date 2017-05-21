В Москву прибыл спецрейс из Италии с мощами Николая Чудотворца

Спецрейс из итальянского города Бари доставил в воскресенье в Москву мощи Николая Чудотворца. Мощи христианского святого за все 930 лет их пребывания в итальянском городе никогда не покидали его.

В аэропорту «Внуково» собрались верующие московских приходов, чтобы встретить святыню, сообщает ТАСС.

По прибытии митрополит Истринский Арсений отслужит молебен святителю у трапа самолета. Святыня будет принесена в храм Христа Спасителя к началу праздничного вечернего богослужения, накануне дня памяти святителя Николая. Там ее торжественно передадут патриарху Кириллу.

В специальном обращении к верующим он назвал принесение в пределы Русской православной церкви мощей святителя Николая «поистине уникальным событием», призвав верующих быть «подражателями добродетелей мирликийского святителя», передает «РИА Новости».

Часть мощей хранится в выполненном из благородных металлов ковчеге, который покрыт защищенным стеклом. Почти тысячу лет до этого святыня хранилась скрытой в замурованной гробнице нижней церкви базилики города Бари, под мраморной плитой весом более 30 т.

Ранее стало известно, что Русская православная и Римско-католическая церкви подписали специальный договор о временной передаче части мощей святителя Николая Чудотворца. С 21 мая по 12 июля святыня будет находиться в Москве, а с 13 по 28 июля - в Санкт-Петербурге.