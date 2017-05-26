Сергей Фурсенко назначен на пост президента футбольного клуба «Зенит»

Бывший президент Российского футбольного союза (РФС) Сергей Фурсенко стал президентом и председателем правления футбольного клуба «Зенит». Об этом говорится в сообщении ФК.

«С целью достижения высоких спортивных результатов и улучшения функционирования клуба на очередном заседании совета директоров ФК "Зенит" принято решение о внесении изменении в организационную структуру клуба: создан единоличный исполнительный орган в лице председателя правления клуба и президента. Единогласным решением членов совета директоров клуба на эту должность назначен Фурсенко», - говорится в сообщении.