Несколько десятков рейсов задержаны или отменены в Москве из-за непогоды

В Москве в связи с дождем и ветром два десятка рейсов задержано в московских аэропортах, почти столько же отменено, уходов на запасные аэродромы пока нет.

«Несмотря на непогоду, видимость в столичных аэропортах достаточная для штатного взлета и посадки. С учетом всепогодного класса аэропортов командиры воздушных судов самостоятельно принимают решения о том, садиться им в том или ином аэропорту или нет, однако пока уходов на запасные аэродромы не зафиксировано», - сообщил в понедельник «Интерфаксу» источник в авиадиспетчерских службах.

Между тем, по данным сервиса «Яндекс.Расписание», в аэропортах «Домодедово» и «Шереметьево» в общей сложности задержан 21 рейс, еще 18 отменено.

Ранее в понедельник синоптики предупредили о резком ухудшении погоды. Как сообщили «Интерфаксу» в столичном метеобюро, с 12.00 до 21.00 в Москве ожидаются ливень и сильный ветер с порывами 15 м в секунду и выше. По прогнозу Росгидромета, днем в понедельник в Москве местами может выпасть до 12 мм, в ночь на вторник - еще до 2 мм осадков. Всего в городе в ближайшие сутки прирост осадков местами может составить до 14 мм, или около пятой части месячной нормы осадков, которая в июне составляет 75 мм.