В Кремле считают преждевременным оценивать работу метеорологов по предупреждению об урагане

В Кремле предложили дождаться заключения специалистов, прежде чем оценивать работу метеорологов по оповещению населения об урагане. «Нужны профессиональные заключения на этот счет. Вы знаете, что есть определенная степень предсказуемости и прогнозируемости природных явлений, но до какой степени - мы с вами не можем судить», - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Таким образом он прокомментировал требование спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко выяснить причины позднего оповещения жителей Московского региона об урагане.

По словам Пескова, «любительские, эмоциональные рассуждения на этот счет были бы неуместны».

По последним официальным данным СКР, в результате обрушившегося на Московский регион 29 мая урагана погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в Подмосковье.