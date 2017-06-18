Миодраг Божович стал главным тренером тульского «Арсенала»

Главным тренером тульского футбольного клуба «Арсенал» стал Миодраг Божович. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. Последние два сезона Божович работал в сербской «Црвене звезде», с которой в первый же сезон завоевал золотые медали.

«Миодраг Божович хорошо известен российским болельщикам. Он работал в таких клубах, как "Амкар", "Динамо", "Москва", "Ростов", "Локомотив". Отметим, что в сезоне 2013/14 черногорский специалист с ростовчанами выиграл Кубок России», — говорится в сообщении.

На чемпионате России по футболу в сезоне 2016/17 «Арсенал» занял 14-е место (28 очков). В переходном матче за право выступать в Российской футбольной премьер-лиге сезона 2017/18 тульская команда обыграла красноярский «Енисей».