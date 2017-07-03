В Гидрометцентре рассказали, когда наступит жаркая летняя погода

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что жаркий период погоды придется на вторую половину июля и начало августа. В это время ожидается до 25 градусов тепла, передает агентство городских новостей «Москва».

«Вторая половина июля и первая пятидневка августа - это самые жаркий период. И по предварительным, фоновым, вероятностным оценкам, будет распространяться и область высокого давления во второй половине июля», - сказал он.

По его словам прогноз на более чем 10 дней необходимо воспринимать как ориентир. «Это не значит, что весь период будет теплым. Просто будут дни с температурой 25 градусов и выше. И осадки при этом ожидаются, и высокое давление», - добавил он.