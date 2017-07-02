Синоптики не ждут жаркого лета в Центральной России

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что синоптики не ждут жаркого лета в Центральной России. Об этом он сказал в интервью телеканалу Russia Today.

«На мой взгляд, лета уже не будет в Центральной России. Такое очень скромное тепло, никаких обнадеживающих прогнозов по поводу жары под 25-30°C. Лето будет скомканным, не уверен, что мы сможем при таких температурах открыть купальный сезон. Если только смельчаки», — сказал Тишковец.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Москве объявлен желтый уровень, который означает, что погода потенциально опасна. Синоптики прогнозируют в столице грозу и сильный ветер.