МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы

В ближайшие часы в Москве ожидаются неблагоприятные метеорологические явления, сообщает столичное управление МЧС России. «В ближайший час с сохранением до конца текущих суток 2 июля 2017 г. в Москве ожидается дождь, местами сильный, гроза, при грозе порывы ветра до 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

Ведомство рекомендует переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Также МЧС советует отказаться от использования автомобилей во время грозы, не находиться у водоемов, не купаться и не рыбачить.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности, который означает, что погода потенциально опасна. Синоптики также прогнозируют в столице грозу, ливневые дожди и сильный ветер. Температура воздуха при этом днем составит +20-22 градуса.