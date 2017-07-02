В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы

По данным Гидрометцентра, в Москве в воскресенье ожидаются дождь, местами гроза, ветер с порывами до 17 м/с. Температура воздуха в столице составит +20-22°C. В Москве и Московской области объявлен желтый уровень, он означает, что погода потенциально опасна.

Дождь, гроза и ветер до 20 м/с ожидаются также в Ивановской и Владимирской областях, сильный дождь будет в Вологодской области. В Приволжском федеральном округе порывы ветра могут достигать 22 м/с. В Челябинской и Свердловской областях синоптики прогнозируют ветер с порывами до 27 м/с, очень сильный дождь и град.

Ветер и ливневый дождь также ожидаются в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае, Республике Алтай и на северо-востоке Якутии.

В Астраханской области объявлен оранжевый уровень из-за сильной жары, температура воздуха днем поднимется до +44°C. Жара также сохраняется в степных районах Северной Осетии (до +38°C), в Чеченской Республике и Калмыкии (до +44°C).