Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище 8 июля

Писателя, почетного гражданина Петербурга Даниила Гранина похоронят на Комаровском кладбище в 15.00 в субботу. Церемония прощания пройдет в тот же день в 12.00 в Таврическом дворце Петербурга. Об этом «Интерфаксу» сообщили в окружении семьи писателя.

Даниил Гранин скончался в Петербурге вечером 4 июля на 99-м году жизни. Последние несколько дней Гранин находился в реанимационном отделении одного из городских стационаров. Незадолго до кончины он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщал источник агентства.