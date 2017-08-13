«Локомотив» уступил «Тосно» со счетом 0:2

Футбольный клуб из Ленинградской области «Тосно» обыграл столичный «Локомотив» в матче 6-го тура чемпионата России. Встреча проходила в Москве, она завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. В составе «Точно» отличились Евгений Чернов (51-я минута) и Антон Заболотный (90+5).

«Локомотив» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне чемпионата России. Ранее команда одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

В следующем туре «Тосно» 18 августа примет «СКА-Хабаровск», а «Локомотив» 19 августа сыграет с московским «Спартаком» на поле соперника.