Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве

Народную артистку России Веру Глаголеву похоронят на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичной мэрии. «Глаголева по обращению родственников будет похоронена на Троекуровском кладбище», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что прощание с Глаголевой состоится 19 августа в Доме кино.

Глаголева умерла 16 августа в одной из клиник Германии после продолжительной и тяжелой болезни. Ей был 61 год.