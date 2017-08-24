МЧС предупреждает о грозе, граде и сильном ветре в Москве

Экстренное предупреждение о грозе, граде и шквалистом ветре с порывами до 20 м/с объявлено в столице, сообщается на сайте московского МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с прохождением фронтальной зоны 24 августа в Москве ожидается местами сильный дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

В связи с этим МЧС рекомендует не укрываться под деревьями, в случае града держаться подальше от окон и не пользоваться электроприборами, так как град сопровождается молнией, а при управлении транспортом припарковать его. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, купаться, рыбачить.