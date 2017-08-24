Алексей Учитель рассказал о встрече с Натальей Поклонской

Режиссер Алексей Учитель рассказал об «исторической» встрече с Натальей Поклонской, которая рассказала, что ей некогда ходить в кино и театр. Об этом режиссёр упомянул на презентации фестиваля «Будем жить!», который пройдет в Москве в конце августа.

«Я выяснил очень интересную деталь. У меня была историческая, пятиминутная встреча с Натальей Поклонской, и когда я спросил, какие она видела фильмы за последние годы, она сказала, что ей некогда ходить в кино и театр, она видела фильм «Викинг» и больше ничего. Так что я предлагаю пригласить ее на фестиваль «Будем жить!» <...> чтобы она ознакомилась с тем, что делается в российском кинематографе», – приводит агентство городских новостей «Москва» слова Учителя.

Депутат Госдумы выступает против картины Учителя «Матильда», который выйдет в прокат 26 октября. В фильме рассказывается о взаимоотношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской.