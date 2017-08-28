В Москве появится второй фестиваль документального кино о современной культуре

C 6 по 10 сентября в Москве пройдет Center Festival, организованный Центром документального кино (ЦДК) и Музеем Москвы и заявленный как «фестиваль о городской культуре и жизни современного общества». Площадками станут ЦДК, Институт «Стрелка», Музей современного искусства «Гараж» и кинотеатр «Октябрь», а также остров Новая Голландия в Санкт-Петербурге, где показы состоятся одновременно с московскими. В программе – свежие документальные хиты, исследующие вопросы городского и общественного устройства, сообщает пресс-релиз. Задача фестиваля – «представить город как пространство социального взаимодействия и выявить наиболее важные тенденции, определяющие координаты современного мира и положение человека в нем средствами актуальной документалистики». И задачи, и афиша нового фестиваля до степени неразличимости похожи на концепцию независимого Beat Film Festival, придуманного кураторами Аленой Бочаровой и Кириллом Сорокиным и уже несколько лет успешно проводящегося в Москве и других российских городах. В этом году Beat Film Festival прошел в конце мая – начале июня.